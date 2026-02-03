Grüne haben viele Fragen zu chaotischen Sekundärtransporten

Mit der Häufung von Patientenklagen über oft stundenlange Wartezeiten bei Krankentransporten nimmt der politische Druck auf die Verantwortungsträger zu. Die Gesundheitssprecherin der Grünen Niederösterreich, Silvia Moser, verlangt nun mit umfangreichen Anfragen von den Mitgliedern der Landesregierung und der mit der Abwicklung der "Sekundärtransporte“ zuständigen Landesgesundheitsagentur lückenlose Aufklärung über das "Chaos-System“.

"Es ist genau das eingetreten, wovor wir seit Wochen warnen“, reagiert Moser auf Berichte über Patienten, die oft sogar schwerkrank, über Stunden auf einen Sekundärtransport von einem Spital ins nächste warten müssen. "Die Berichte häufen sich, ich bekomme auch viele Meldungen über das Personal in Krankenhäusern“, schildert die Zwettlerin Moser. Vor allem im Waldviertel sorge das Problem für weitere Unruhe in der Bevölkerung.

Enttäuschung

"Die Menschen sitzen in der Falle: bestellt und nicht abgeholt. Es ist medizinisch und menschlich nicht vermittelbar, warum Patient:innen auf Fahrzeuge aus fernen Zentralregionen wie St. Pölten oder Stockerau warten müssen, während wohnortnahe Rettungsfahrzeuge zur Verfügung stünden, aber aufgrund der Vertragskonstruktion nicht gerufen werden dürfen“, kritisiert Silvia Moser.