Grüne wollen Baden zur "Digitalen Musterstadt" machen

Kommunikation via Social Media gehört längst zum Alltag in vielen Gemeinden. Ob über Facebook, Instagram oder andere Kanäle: Die öffentliche Verwaltung informiert Bürger und reagiert auf Kritik und Anregungen. Doch nicht immer ist dabei auch klar, wer genau Nachrichten im Namen von Bürgermeistern oder Amtsleitern verfasst hat. Grünen-Landessprecherin Helga Krismer, ehemalige Vizebürgermeisterin in Baden, will ihre Heimat daher jetzt als „digitale Musterstadt“ positionieren, die auch als Vorbild für Kommunen österreichweit dienen könne.

„Wir nutzen digitale Werkzeuge, um Mitarbeiter zu entlasten und das Bürgerservice zu verbessern. Gleichzeitig wächst die Verantwortung“, so Krismer: „Bürger erwarten Transparenz und Datenschutz. Wo klare Regeln fehlen, entstehen aber Graubereiche.“ So sehe sie zu wenig Abgrenzung zwischen offizieller Amtskommunikation und privaten oder politischen Profilen: „Wenn Inhalte der Stadt nur über Privatprofile sichtbar werden, verschwimmt die Grenze zwischen Amt und Person.“ Betrugsversuche Dies sei nicht zuletzt bei Haftungsfragen relevant. „Es hat in der Vergangenheit schon Angriffe auf unsere Facebook-Seite und Betrugsversuche gegeben, die gerade noch abgewendet werden konnten“, so Krismer. „Das wird aber immer schwieriger, Baden muss daher rechtzeitig vorsorgen.“ Sie fordert klare Zuordnungen, wer im Namen der Stadt kommunizieren dürfe.