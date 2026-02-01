"Unglaubliche Leistung": Feuerwehren beförderten 4,2 Millionen Liter Wasser

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es war ein Einsatz im Bezirk Hollabrunn, der knapp zwei Wochen dauern sollte und mehr als 20 Feuerwehren forderte: Ins Hardegger Wasserwerk, welches im Wald in der Katastralgemeinde Felling liegt, musste Trinkwasser transportiert werden, um die Versorgung von etwa 1.300 Haushalten sicherzustellen.

Feuerwehr sprang als Trinkwasser-Lieferant ein Wie berichtet, wurde das Wasser der Thaya am 19. Jänner durch einen Gülleunfall in Tschechien, in Podmyče (Gemeinde Vranov), mit 3 Million Liter Rindergülle verunreinigt. Die Stadtgemeinde Hardegg sperrte die Brunnen, in die das Thayawasser fließt, sofort - und die Feuerwehr sprang an. Am Freitag (30. Jänner) kam grünes Licht aus dem Labor: Dem Fluss darf wieder Trinkwasser entnommen werden.

4,2 Millionen Liter Wasser transportiert Die Bilanz der Feuerwehr: 4,2 Millionen Liter Wasser wurden in den knapp zwei Wochen durch die Feuerwehren bewegt. Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Reinhard Scheichenberger war Einsatzleiter vor Ort: "Am ersten Tag sind wir alle noch von einem zwei- bis dreitägigen Einsatz ausgegangen. Dass wir nun fast zwei Wochen lang Trinkwasser transportieren, teilweise nachts und im Schichtbetrieb, hätte ich nicht erwartet." Sein Dank gilt den eingesetzten Kräften und Partnerorganisationen: "Das war eine unglaubliche Leistung.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Hollabrunn

In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden wurde umgehend der Bezirksführungsstab der Feuerwehr aktiviert und eine Einsatzleitung vor Ort eingerichtet. Nachdem der Brunnen außer Betrieb war, wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen und Wechselladefahrzeugen mit Wassertanks eingerichtet, um die Versorgung für rund 3.500 betroffenen Personen sicherzustellen. "Zeitweise transportierten die eingesetzten Feuerwehren bis zu 60.000 Liter Trinkwasser pro Stunde, um den Hochbehälter in Felling kontinuierlich zu befüllen", heißt es in einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos (BFKDO) Hollabrunn.

Das war alles andere als einfach: Der Waldweg, der zum Wasserwerk führt, ist sehr schmal und war nicht befestigt. "Die Temperaturen von bis zu minus 10 Grad, vereiste und verschneite Zufahrtswege sowie Fahrten bei Nacht stellten Mensch und Material vor enorme Herausforderungen", schildert Wolfgang Thürr, Sprecher des BFKDOs. Teilweise wurde im Drei-Schicht-Betrieb und rund um die Uhr gearbeitet, um die Versorgung sicherzustellen. Kräfte aus ganz Niederösterreich waren in Hardegg "Um Personal und Material zu schonen, haben wir im weiteren Verlauf Kräfte aus ganz Niederösterreich eingebunden. Das ist gelebte Solidarität und zeigt eindrucksvoll die Stärke des Feuerwehrsystems in Niederösterreich", beschreibt Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger die Lage.

In Einsatz waren Folgende Feuerwehren brachten Trinkwasser in die Hardegger Hochbehälter: Gars am Kamp, Göllersdorf, Hardegg, Haugsdorf, Heufurth, Hollabrunn, Klosterneuburg, Mallersbach, Melk, Merkersdorf, Mistelbach, Niederfladnitz, Pleißing-Waschbach, Ravelsbach, Retz, Riegersburg, Sallapulka, Sitzendorf an der Schmida, Stockerau, Watzelsdorf, Weitersfeld, Zellerndorf und Ziersdorf.

Gars am Kamp, Göllersdorf, Hardegg, Haugsdorf, Heufurth, Hollabrunn, Klosterneuburg, Mallersbach, Melk, Merkersdorf, Mistelbach, Niederfladnitz, Pleißing-Waschbach, Ravelsbach, Retz, Riegersburg, Sallapulka, Sitzendorf an der Schmida, Stockerau, Watzelsdorf, Weitersfeld, Zellerndorf und Ziersdorf. Ebenso bedanken sich die Einsatzkräfte für die hervorragende Zusammenarbeit bei allen Behörden, den Bürgermeistern sowie den Mitarbeitern der Stadtgemeinden Hardegg und Weitersfeld, bei der EVN Wasser, dem NÖ Landesfeuerwehrverband sowie den beteiligten Fachfirmen Setzer und Zeindler.