Grün-Oase statt Tankstelle: Drei Entwürfe für neuen Park in Mödling
Viele Jahre lang trug das Tankstellenareal am Beginn der Badstraße im Mödlinger Zentrum nicht unbedingt zur Aufwertung des Stadtbildes bei. Als die Einrichtung geschlossen und schließlich abgerissen wurde, begannen Überlegungen, wie das von der Stadt erworbene Grundstück künftig bestmöglich genutzt werden könne.
Denn direkt angrenzend daran befindet sich schon jetzt eine Grünfläche mit Zugang zum Mödlingbach. Und diese soll nun gemeinsam mit dem Tankstellenareal zu einer neuen Grün-Oase im Zentrum der Stadt umgestaltet werden.
Die Grünen setzten sich bereits im Jahr 2023 als Oppositionspartei dafür ein, 2024 kündigte auch der damalige ÖVP-Bürgermeister Michael Danzinger die Schaffung einer "grünen Lunge für alle Mödlingerinnen und Mödlinger" an. Uneinig war man sich allerdings in der Frage, wie aufwändig diese grüne Lunge gestaltet werden solle.
Die Grünen riefen einen "Ideen-Wettbewerb" aus, der damalige Gemeinderat Tim Pöchhacker - mittlerweile Stadtrat in der rot-grünen Rathaus-Koaltion, forderte Möglichkeiten für Mödlings Jugend, ohne Konsumzwang Zeit im öffentlichen Raum verbringen zu können. Im vergangenen Jahren haben SPÖ und Grüne nun als Regierungsparteien drei Landschaftsplanungsbüros eingeladen, ihre Ideen für "eine naturnahe Gestaltung dieses sensiblen Bereichs" zu entwickeln. Diese drei Entwürfe wurden den Mödlingern bereits in der Planausstellung präsentiert.
Am kommenden Montag soll nun die Entscheidung fallen, welchen dieser drei Entwürfe man umsetzen will. Ein Gremium aus externen Fachleuten, Vertretern aller Parteien des Gemeinderates sowie der Stadtverwaltung will "neben fachlichen Kriterien auch die Rückmeldungen und Anregungen aus der Bevölkerung in die Entscheidungsfindung einfließen lassen", wie Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) versichert.
Vizebürgermeister Rainer Praschak (Grüne) betont: „Besonders wichtig ist mir, die Abgänge zum Mödlingbach zu nutzen und eine multifunktionale Fläche zu schaffen, die alle Generationen nutzen können." Er bleibt aber realistisch: "Wir müssen natürlich immer die Finanzen sehr genau im Auge behalten. Es hat keinen Sinn, uns Dinge zu wünschen, die zwar schön wären, aber zu teuer sind."
Verbindung zum Freiheitsplatz
Einen zusätzlichen Wunsch hat Praschak trotzdem: "Es wäre schön, wenn es gelingen würde, über eine Brücke eine direkte Verbindung zum Freiheitsplatz und zur Innenstadt zu schaffen, ohne dass man über die Badgasse gehen muss." Dies sei über ein dazwischen liegendes Grundstück möglich, das der Stadt gehört und derzeit unbenutzt ist. "Es soll auch grün bleiben, man könnte aber eine Durchwegung schaffen", schlägt der Vizebürgermeister vor.
Wann mit der Umsetzung begonnen werden soll? "So rasch wie möglich", sagt Praschak: "Genau kann man es jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr."
Kommentare