Grün-Oase statt Tankstelle: Drei Entwürfe für neuen Park in Mödling

Viele Jahre lang trug das Tankstellenareal am Beginn der Badstraße im Mödlinger Zentrum nicht unbedingt zur Aufwertung des Stadtbildes bei. Als die Einrichtung geschlossen und schließlich abgerissen wurde, begannen Überlegungen, wie das von der Stadt erworbene Grundstück künftig bestmöglich genutzt werden könne. Denn direkt angrenzend daran befindet sich schon jetzt eine Grünfläche mit Zugang zum Mödlingbach. Und diese soll nun gemeinsam mit dem Tankstellenareal zu einer neuen Grün-Oase im Zentrum der Stadt umgestaltet werden.

Die Grünen setzten sich bereits im Jahr 2023 als Oppositionspartei dafür ein, 2024 kündigte auch der damalige ÖVP-Bürgermeister Michael Danzinger die Schaffung einer "grünen Lunge für alle Mödlingerinnen und Mödlinger" an. Uneinig war man sich allerdings in der Frage, wie aufwändig diese grüne Lunge gestaltet werden solle. Die Grünen riefen einen "Ideen-Wettbewerb" aus, der damalige Gemeinderat Tim Pöchhacker - mittlerweile Stadtrat in der rot-grünen Rathaus-Koaltion, forderte Möglichkeiten für Mödlings Jugend, ohne Konsumzwang Zeit im öffentlichen Raum verbringen zu können. Im vergangenen Jahren haben SPÖ und Grüne nun als Regierungsparteien drei Landschaftsplanungsbüros eingeladen, ihre Ideen für "eine naturnahe Gestaltung dieses sensiblen Bereichs" zu entwickeln. Diese drei Entwürfe wurden den Mödlingern bereits in der Planausstellung präsentiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ZWOPK Ein weiterer Entwurf.

Am kommenden Montag soll nun die Entscheidung fallen, welchen dieser drei Entwürfe man umsetzen will. Ein Gremium aus externen Fachleuten, Vertretern aller Parteien des Gemeinderates sowie der Stadtverwaltung will "neben fachlichen Kriterien auch die Rückmeldungen und Anregungen aus der Bevölkerung in die Entscheidungsfindung einfließen lassen", wie Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) versichert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © YEWO Der dritte Vorschlag.