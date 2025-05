Großübung: Hoher Besuch und Unfallserie am NÖ-Truppenübungsplatz

Ministertreffen

Am Tag davor – dem 1. Mai – besuchten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und ihr Schweizer Amtskollege Martin Pfister die internationale Übung in Niederösterreich. „Vor Ort überzeugten sich die beiden Minister von den Synergieeffekten dieser groß angelegten gemeinsamen Übung“, hieß es in einer Aussendung.

Die Übung am Truppenübungsplatz Allentsteig ist die erste ihrer Art in diesem Umfang. „Gerade angesichts der sicherheitspolitischen Entwicklungen weltweit ist es wichtiger denn je, über die Grenzen hinweg noch enger im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zusammenzuarbeiten“, sagte Verteidigungsministerin Tanner. Das betonte auch der neue Schweizer Verteidigungsminister, für den der Besuch in Österreich die erste Auslandsreise im Amt darstellte: „Es ist besonders wichtig, international zusammenzuarbeiten.“

Zwischen den drei Ländern gibt es eine intensive Zusammenarbeit. Allein mit der Schweiz sind es laut Verteidigungsministerium 150 Projekte, geregelt in 13 bilateralen Abkommen. Im April 2024 nahm ein österreichisches Kontingent etwa bei der internationalen Cyber-Übung „Locked Shields 24“ in der Schweiz teil. Die Zusammenarbeit mit der deutschen Bundeswehr sei seit Jahrzehnten intensiv. So üben immer wieder österreichische Truppen, vorwiegend im Rahmen der Einsatzvorbereitung gemeinsamer internationaler Einsätze, auf Deutschlands Truppenübungsplätzen. M. Penz