Wehrpflicht für Frauen auch in Österreich? Dänemark führt als zweites EU-Land die Wehrpflicht für Frauen ein. Ursprünglich war die Ausweitung des Grundwehrdienst erst für 2027 geplant, auf Grund der Weltlage wurde die Reform nun aber früher verabschiedet. Auch in anderen EU-Ländern wird immer wieder über dieses Thema diskutiert. Wäre eine Wehrpflicht für Frauen auch bei uns denkbar und warum konnte diese Reform in den skandinavischen Ländern verhältnismäßig einfach umgesetzt werden? Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Redakteurin Evelyn Peternel.