Großrußbach: Diebe trieben im Gotteshaus ihr Unwesen

Böse Überraschung für den Pfarrer in der Marktgemeinde Großrußbach im Bezirk Korneuburg. Unbekannte hatte in der Wallfahrtskirche einen Opferstock aufgebrochen und machten sich in weiterer Folge auch an einer Spendenbox zu schaffen.

Mit dem erbeuteten Bargeld konnten die Ganoven schließlich unerkannt entkommen. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich beträgt der Schaden mehrere hundert Euro, sachdienliche Hinweise werden an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.