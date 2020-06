Großputz in der Bauordnung

Wer in Niederösterreich ein Gebäude errichtet, muss das aktuell nach 129.000 verschiedenen Normen und Vorschriften tun. Schon oft wurde darüber diskutiert, die Baurordnung zu vereinfachen. Jetzt soll es soweit sein. Niederösterreich will den Wust an Vorschriften durchforsten und radikal ausmisten. "Die Bauordnung wird grundsätzlich neu überdacht", sagt ÖVP-KLubobmann Klaus Schneeberger. Ein Katalog, wohin der Weg geht, liegt jetzt vor. Noch im Sommer soll eine neue Bauordnung in Begutachtung geschickt werden. Mit 1. Jänner 2015 soll sie in Kraft treten.

Neben anderen Vorschlägen wird auch das aktuell heiß diskutierte Thema Kinderlärm eine Rolle in der neuen nö. Bauordnung spielen. "Es geht um die Frage, was so genannte schädliche Emissionen sind", sagt Schneeberger. Kinderlärm werde in NÖ künftig nicht mehr als solcher Störfaktor geführt. "In unserem Bundesland wird es das nie mehr geben, dass Kinder im Rahmen der Bauordnung als störende Emission berücksichtigt werden müssen."