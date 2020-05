„Wer haftet bei Wertverlust angrenzender Immobilien?“

Die FPÖ übt Kritik. Schon wieder sorgen geplante Großwindräder im Waldviertel für Konflikte. In Großgöttfritz, Bezirk Zwettl, steigen die Freiheitlichen auf die Barrikaden, weil sie das bereits gestartete Umwidmungsverfahren für die benötigten Grundstücke im benachbarten Waldgebiet stoppen wollen. „Es sind noch so viele Fragen offen. Außerdem fordern wir zuerst eine bindende Volksabstimmung in der betroffenen Katastralgemeinde Engelbrechts“, sagt Günther Maier, Transportunternehmer und FPÖ-Gemeinderat. Bürgermeister Johann Hofbauer ( ÖVP) versucht zu beruhigen und vertraut auf die Bezirksbehörde. Die erteile ohnehin nur Genehmigungen, wenn die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten würden.

Bis zu acht Großwindräder mit jeweils 200 Metern Höhe sind an der Gemeindegrenze von Großgöttfritz und Grafenschlag – für die Versorgung von mehr als 48.000 Haushalten – geplant. „Zuerst müssen aber alle offenen Fragen mit dem Betreiber geklärt und vertraglich vereinbart sein“, verlangt Maier und fragt. „Wer übernimmt die Haftung bei gesundheitlichen Folgen, wer zahlt bei Wertverlust angrenzender Immobilien und wer schützt das Landschaftsbild vor Wildwuchs?“, zählt der Freiheitliche, der nahe der zukünftigen Windkraftwerke eine Teichanlage besitzt, auf. Maier fordert einen Mindestabstand von 2000 Metern.