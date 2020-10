Großer Wirbel um Literatur in St. Pölten

Von 9. Oktober bis 1. November findet in der Landeshauptstadt das Literaturfestival „Blätterwirbel“ statt. Seit 2006 verwandelt sich St. Pölten im Oktober in eine große Lesestube, in der Literatur in ihren unterschiedlichsten Facetten vorgestellt wird. „Blätterwirbel“ nimmt dafür auch heuer wieder unter anderem das Landestheater Niederösterreich, das Stadtmuseum St. Pölten und das Cinema Paradiso in Beschlag.

Heuer wird das Lesefestival am 9. Oktober von der Philosophin und Autorin Lisz Hirn am Landestheater Niederösterreich eröffnet. Dafür hält sie eine Impulsrede, dessen zentrales Anliegen die Gleichstellung von Mann und Frau ist. Anschließend lesen Schauspieler aus aktuellen Werken österreichischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller.