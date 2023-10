Großeinsatz nach Messerstecherei in Wilhelmsburg: Verdächtiger gefasst

Am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr ist es in Wilhelmsburg, Bezirk St. Pölten, zu einer Bluttat gekommen. Groß-Alarm für Polizei und Rettung wurde ausgelöst.

Bei einer Auseinandersetzung unter Türken soll ein Mann zwei Personen mit einem Messer verletzt haben. Beide Opfer mussten ins Spital. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Der Verdächtige konnte gefasst werden; er befindet sich in Haft.

Der Vorfall hat sich in den frühen Abendstunden am Hauptplatz in Wilhelmsburg ereignet. Nach der Tat raste der Verdächtige mit seinem Auto davon. Eine Polizei-Streife konnte ihn aber anhalten und festnehmen.

Nach Angaben der Exekutive wurde ein Opfer leicht verletzt, die Verletzungen des zweiten Opfers seien unbestimmten Grades.

Das Motiv und der genaue Tathergang sind bisher nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen.