Großeinsatz: Mann drohte mit Waffe, dann wurde er festgenommen

Ein Mann soll am Freitag in Melk zwei Personen mit einer Waffe bedroht haben. Danach soll sich der Verdächtige alleine in seinem Haus verschanzt haben. Die Exekutive stand im Großeinsatz.

Auch die Sondereinheit Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe rückten an. In den Abendstunden war der Einsatz beendet.

➤ Zu den weiteren aktuellen Nachrichten aus Österreich