Große Hitze: 280 Feuerwehrleute kämpfen gegen Waldbrand bei Melk

Ein Vegetationsbrand in Schrattenbruck (Gemeinde Melk) hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Das Feuer war kurz nach 18.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf einem Feld ausgebrochen und griff auf ein angrenzendes Waldstück über. 16 Feuerwehren mit 280 Mitgliedern rückten zur Brandbekämpfung aus und konnten das Feuer rasch eindämmen, berichtete die Feuerwehr Melk.