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Niederösterreich

Große Hitze: 280 Feuerwehrleute kämpfen gegen Waldbrand bei Melk

Aus noch unbekannter Ursache brach am Freitag ein Brand auf einem Feld aus. Das Feuer war rasch unter Kontrolle.
27.06.2026, 11:23

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Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Melk am Löschen des Brandes.

Ein Vegetationsbrand in Schrattenbruck (Gemeinde Melk) hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 

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Das Feuer war kurz nach 18.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf einem Feld ausgebrochen und griff auf ein angrenzendes Waldstück über. 16 Feuerwehren mit 280 Mitgliedern rückten zur Brandbekämpfung aus und konnten das Feuer rasch eindämmen, berichtete die Feuerwehr Melk.

Feuerwehrleute kämpften mit Kreislauf

Aufgrund der extremen Hitze mussten zwei Feuerwehrleute mit Kreislaufproblemen medizinisch versorgt werden. Ein Feuerwehrmann wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Kurz nach 22.00 Uhr war das Feuer gelöscht.

Niederösterreich Melk
Agenturen, sta  | 

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