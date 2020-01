Großbrand in Mehrparteienhaus im Bezirk Baden

Ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) hat am Samstagnachmittag für einen mehrstündigen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Beim Eintreffen der Helfer standen bereits mehrere Zimmer in Vollbrand, hieß es in einem Online-Bericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Baden. Die Bewohner, darunter drei kleine Kinder, hatten sich davor selbst aus dem Gebäude retten können.

Bei dem Wohnhaus handelte es sich um ein ehemaliges Fabriksgebäude. Durch die alte Bausubstanz breitete sich der Brand rasch in ein weiteres Stockwerk und zwei weitere Wohnungen aus.

Nach und nach wurden weitere Feuerwehren aus dem Bezirk und zwei Nachbarbezirken nachalarmiert. Schließlich waren 162 Einsatzkräfte von zwölf Feuerwehren aus drei Bezirken mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt.

Erst gegen 21.00 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf den Dachstuhl verhindern. Kurz nach Mitternacht wurde " Brand aus" gemeldet. Die Brandursache werde im Lauf des Sonntags ermittelt, teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion NÖ auf Anfrage mit.

Laut Polizei wurden drei Wohnungen durch das Feuer so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass die zehn Bewohner in Ersatzquartiere ausweichen mussten. Für vier Bewohner stellte die Gemeinde Ebreichsdorf eine Unterkunft in einem Hotel zur Verfügung.