Großalarm: Wohnung brannte vollständig aus

Großalarm löste Dienstagfrüh ein Feuer in einer Dachgeschoß-Wohnung in der Zwettler Klosterstraße aus. Ein Nachbar hatte in den Morgenstunden bemerkt, wie Flammen bereits meterhoch aus dem Dach schlugen. Er alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Insgesamt 80 Feuerwehrleute aus Zwettl, Moidrams, Gradnitz, Oberstrahlbach und Jahrings eilten zum Einsatzort. Die Brandursache ist noch unklar. Vermutet wird, dass eine defekte Sauna das Feuer ausgelöst hat.

Exakt um 5.13 Uhr ging in der Alarmzentrale der Notruf ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, brannte bereits die gesamte Dachgeschoß-Wohnung. "Der Bewohner war zum Glück nicht zu Hause. Sonst hätte er das Feuer nicht überlebt", sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Werner Hammerl im KURIER-Gespräch. Mit einer Drehleiter und mehreren Atemschutzgeräten begannen die Feuerwehrleute den Kampf gegen die Flammen. Nach kurzer Zeit war klar: Durch den raschen Einsatz konnte ein Ausbreiten des Feuers auf andere Stockwerke verhindert werden. Trotzdem liegt die neu eingerichtete Wohnung nun in Schutt und Asche.