Groß Siegharts: Protest gegen Windräder

Stoppt die Landschaftsmörder“ oder „ Waldviertel – die Zerstörung einer Marke. Nein Danke.“ Solche Botschaften waren auf den Transparenten zu lesen. Die Windkraft-Gegner lassen nicht locker und sorgen nach wie vor für Gegenwind. Trotz klirrender Kälte postierten sich 100 Demonstranten vor dem Stadtsaal in Groß Siegharts, Bezirk Waidhofen, um vor dem Beginn einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Erneuerbare Energie“ auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

Während die Windkraft-Gegner schwerwiegende Folgen für Mensch und Natur befürchten, sprechen die Projektbetreiber von Panikmache. Wie berichtet, will das Unternehmen „WEB Windenergie“ den Ausbau der Windkraft vorantreiben. Geplant sind ab dem Jahr 2014 in vier Waldviertler Bezirken vorerst 20 neue Groß-Windräder, die mit einer Höhe von jeweils 200 Metern mitten in den Wäldern entstehen sollen. Die Gesamtleistung von 60 Megawatt reicht für die jährliche Stromversorgung von 40.000 Haushalten.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Pro Thayatal“ sind sauer. Sie machen sich um das postkartentaugliche Landschaftsbild des Waldviertels Sorgen. So soll „das schöne und artenreiche Waldgebiet am Predigtstuhl“ im Bezirk Waidhofen mit Industrieanlagen verschandelt werden, ist Mitinitiatorin Christa Temper empört. Gleichzeitig seien gesundheitliche Schäden durch die Windrad-Rotationen zu befürchten.