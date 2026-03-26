Groß-Schweinbarth: Initiativantrag abgewiesen, Bürger trotzdem befragt

Dass im Hochleithenwald in Groß-Schweinbarth (Bezirk Gänserndorf) vier Windräder errichtet werden sollen, erhitzt, wie berichtet, die Gemüter. Das Thema Windräder im Wald ließ die Wogen hochgehen, obwohl die Betreiber - die Linaberg GmbH - und die Gemeinde nicht müde werden, zu betonen, dass der Wald bereits für Energiegewinnung genutzt wird - Stichwort: Erdölfördergebiet.

Eine Bürgerinitiative, die gegen dieses Projekt auftritt, hat sich formiert. Sie sammelte über 500 Unterschriften und erwirkte einen Initiativantrag, der nun im Gemeinderat behandelt wurde. "Wir haben ihn schon diskutiert, haben ihn aber abgewiesen, weil er formal nicht richtig war", berichtet Bürgermeisterin Marianne Rickl-List (ÖVP) nach der Sitzung, dass der Initiativantrag von Juristen geprüft worden sei. Gemeinde verpflichtet sich freiwillig, Bürgerbefragungen durchzuführen Der Wunsch der Initiative nach einer Bürgerbefragung wurde dennoch erfüllt: Die Gemeinde fasste einstimmig den Beschluss, dass bei künftigen Windkraft-Projekten verpflichtend die Bürger dazu befragt werden. "Über 500 Personen haben klar zum Ausdruck gebracht, dass sie eingebunden werden wollen", so die Gemeindechefin. Damit wolle sie der Bevölkerung die Angst nehmen, dass zu den vier geplanten Windrädern bald noch mehr dazukommen werden. "Wir zeigen mit dem Beschluss: Es passiert nichts, ohne euch zu fragen", betont Rickl-List.