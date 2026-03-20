Windräder spalten das Traisental: Jetzt sind Bürger am Wort

Während im Waldviertel, genauer gesagt in der Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring (Bezirk Horn), die Bevölkerung ein Windkraft-Projekt gestoppt hat, gibt es auch um ein Vorhaben im Traisental (Bezirk St. Pölten) intensive Diskussionen.

Wie berichtet, sollen in einem Naherholungsgebiet zwischen den Gemeinden Traismauer, Herzogenburg und Sitzenberg-Reidling acht rund 250 Meter hohe Windräder errichtet werden.

Hinter den Plänen steckt die WEB Windenergie AG; versprochen werden ein dauerhaft günstiger Strompreis und finanzielle Vorteile. Es geht um Millionen, die bei langer Laufzeit in die klammen Gemeindekassen fließen könnten. Baubeginn könnte laut Planungen im Jahr 2030 sein.

„Alles kommt auf den Tisch“

Doch der Widerstand ist groß – so groß, dass das Volk befragt werden muss. Nachdem in Traismauer mehr als 1.000 Unterschriften gesammelt wurden, kündigte SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer eine Bürgerbefragung für den kommenden Herbst an. Pfeffer, der den Windpark unterstützt, hat zudem eine Informationsoffensive angekündigt: „Es wird alles auf den Tisch gelegt, die Menschen sollen umfassend informiert werden.“

Ein Ort am Wort

Am Wort sind die Bürger schließlich am Donnerstag, 26. März, wenn im Landgasthof Huber „Gasthof zum schwarzen Adler“ in Wagram ob der Traisen (Wachaustraße 43, 3133 Traismauer) die ORF-Diskussionssendung „Ein Ort am Wort“ in Kooperation mit dem KURIER stattfindet. Beginn ist um 19.30 Uhr.