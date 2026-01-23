Windkraftpark in NÖ geplant: Acht Anlagen, viel Diskussionsstoff

Windkraft könnte künftig auch in Traismauer im Bezirk St. Pölten Strom liefern: Die Stadt prüft die Errichtung eines Windparks im Gemeindegebiet, nachdem das Land Niederösterreich 2024 eine entsprechende Zone ausgewiesen hat.

„Für uns stehen Schutz von Natur, Siedlungen und Lebensqualität an erster Stelle“, betont die Stadtgemeinde.

Bis zu acht Anlagen mit rund 57 MW Leistung werden aktuell von der WEB Windenergie AG untersucht. Alle Standorte würden mindestens 1.200 Meter vom Wohngebiet entfernt liegen, "Friedhöfe, Wege und Naherholungsflächen werden berücksichtigt", wird betont.

Stadtgemeinde will auf Transparenz setzen

Strenge Vorgaben zu Schall, Schattenwurf und Sicherheitsabständen sollen eingehalten werden, Rodungen auf ein Mindestmaß beschränkt und durch Ersatzaufforstungen ausgeglichen werden. Die Nachtkennzeichnung der Anlagen erfolgt nur bedarfsgerecht bei Annäherung von Flugobjekten.

Die Stadtgemeinde setzt jedenfalls auf Transparenz: Mehrwöchige Projektausstellungen, Veranstaltungen und Diskussionsrunden sind geplant. Zudem soll ein Partnerschaftsvertrag mit dem Projektwerber Bürgerbeteiligung, leistbare Stromangebote und Lieferungen an regionale Energiegemeinschaften regeln.