Windräder im Naherholungsgebiet: Projekt in NÖ sorgt für Zündstoff

Die Broschüre, die das Unternehmen WEB Windenergie AG angefertigt hat, soll wohl auch Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen. Da ist die Rede von einem „offenen Informationsprozess“, notwendige Rodungen würden „auf das notwendige Ausmaß“ beschränkt werden.

Selbstverständlich, so wird betont, gebe es auch ein UVP-Verfahren, Großtransporte durch Siedlungen seien ebenfalls nicht geplant, die Abstände zu den Wohngebieten ausreichend. Zudem wird mit finanziellen Vorteilen geworben: Die Bürger würden durch billigeren Strom profitieren, zudem könnten sich die Gemeinden über ein jährliches Nutzungsentgelt von bis zu 50.000 Euro pro Windrad freuen. Kurzum: Es sei ein gutes Projekt, das da zwischen den Gemeinden Traismauer, Herzogenburg und Sitzenberg-Reidling in einem Naherholungsgebiet entstehen soll. 250 Meter hoch Doch der Plan, rund um den Seelackenberg acht etwa 250 Meter hohe Windräder errichten zu wollen, sorgt für Aufregung in der Region. Bürgerinitiativen und Politiker haben sich in Stellung gebracht, sie wollen den Windpark verhindern – wenn nötig, auch mit einer Volksbefragung.

„Wir haben die notwendigen Unterschriften bereits gesammelt“, erzählt Stadtrat Konstantin Bernhard von der Bürgerliste Gegenwind Herzogenburg (BGH). 628 Unterschriften seien für eine Volksbefragung notwendig gewesen, es sollen sogar noch rund 300 mehr geworden sein. „Wir sind nicht gegen Windkraft, aber an diesem Standort wollen wir keine Windräder.“ Dem schließt sich Alexandra Krauss, Vizebürgermeisterin von Sitzenberg-Reidling, an. Auch sie ist gegen das Vorhaben. Die Freiheitlichen in Traismauer machen ebenfalls mobil. Die Blauen durften sich bei einem Stammtisch über ein volles Haus freuen, als Unterstützer reiste FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FPÖ FPÖ sorgte für volles Haus, Dorner kritisiert Vorhaben scharf.