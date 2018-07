Groß Gerungs: Angst vor Transitroute wächst

Ob eine Umfahrung benötigt wird, sollten die Bürger selber entscheiden, meint FPÖ-Gemeinderat Ewald Faltin und schlägt „eine verbindliche Volksabstimmung“ vor.

ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck versucht zu beruhigen: „Es geht momentan nur um Freiflächen im Widmungsplan. Derzeit ist keine Umfahrung notwendig. Steigt aber die Verkehrsfrequenz in 10 oder 20 Jahren um das Drei- bis Vierfache an, sollen die Bewohner die Chance haben, rasch eine Lösung zu finden.“ Dass er vor vier Jahren selber gegen eine Umfahrung unterschrieben habe, sei aus der Emotion heraus, als der Konflikt hochgekocht sei, passiert. Zuletzt seien aber weitere Untersuchungen unternommen worden, jetzt liege der fertige Umweltbericht in der Gemeinde zur Einsicht auf. Es gehe nur um eine lokale Lösung.