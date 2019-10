Greißler in Zellerndorf als einsamer Kämpfer

Fünf Jahre ist es nun her, seit Gisela Nödl den Entschluss gefasst hat, ihren Weg in der Selbstständigkeit zu suchen. Die heute 56-Jährige aus Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) war 23 Jahre in der Filiale einer Drogerie-Kette in Retz beschäftigt.

Idee geboren

Nachdem die Kette in Konkurs ging wollte die Zellerndorferin ein eigenes Geschäft mit ähnlichem Konzept in ihrem Heimatort aufbauen. Daraus wurde „Gisis bunter Laden“ auf der Zellerndorfer Hauptstraße. Was mit Drogerie-Artikel, Spielzeug und Werkzeug begann wuchs über die Jahre zu einem waschechten Greißler heran. „Bei uns im Ort gab es ein Lebensmittelgeschäft, was dann zusperren musste. Daraufhin haben die alten Besitzer gemeint, ich soll doch auch Lebensmittel anbieten“, erzählt Nödl.