Greifvögel auf der Rosenburg: Wer mit dem Falken jagen geht

Auf den hölzernen Bänken rund um die grasbewachsene Aussichtsterrasse sitzen Besucherinnen und Besucher der Rosenburg, die Köpfe in den Nacken gelegt. Zahlreiche Augenpaare suchen das wolkenlose Blau nach einem kleinen, schwarzen Punkt ab.

Mehr ist von Vladimir Garajs Steppenadler-Weibchen bereits seit einigen Minuten nicht mehr zu sehen. Ein Raunen geht durch die Menge, als das Tier schließlich im Sturzflug auf die Erde zurast, kurz vor dem Boden mit gespreizten Flügeln das Tempo drosselt und die ausgestreckten Fänge in ein präpariertes Stück Fleisch schlägt. „Ein Greifvogel ist ein sehr imposanter Vogel, majestätisch, ein sehr guter Jäger“, schildert Garaj zuvor in seinem Büro. Bereits von Kindesbeinen an empfindet der Falkner Faszination für diese Tiere. „Ich wollte die Greifvögel öfter sehen, als sie ein normaler Mensch sieht, nicht nur ab und zu in der Natur“, erinnert er sich zurück.

Dieser Wunsch motivierte ihn dazu, erst die Jagdprüfung in seinem Geburtsland Slowenien abzulegen und anschließend ein Praktikum in einer Falknerei zu absolvieren, um schlussendlich zur Falknerprüfung antreten zu können. Heute besitzt Garaj rund 50 Greifvögel, vom Habicht bis zum Weißkopfseeadler. Alle Tiere wurden gezüchtet, viele von Garaj selbst. Jagd, Pflege, Schutz Während der Hauptsaison sind seine Greifvögel zwei Mal täglich im Rahmen von Freiflugvorführungen am Himmel über der Rosenburg zu sehen. Primär werden die Tiere von Falknerinnen und Falknern nach wie vor für die Jagd ausgebildet, sind jedoch auch teils in der Landwirtschaft sowie auf dem Gelände von Flughäfen zu sehen. Durch regelmäßige Beuteflüge werden andere Vögel vergrämt, ohne dass die Tiere zu Schaden kommen. Laut Garaj umfasst seine Arbeit jedoch weit mehr Aufgabenfelder: „Falknerei ist auch Zucht, Aufzucht und Auswilderung.“

Verletzte Wildtiere wandern häufig durch die Hände von Falknern, so Garaj. Die Greifvogelhalter leisten Erste Hilfe und unterstützen anschließend bei der Rückführung in die Natur. „Um einem wilden Tier zu helfen, muss ich zuerst ein Tier verstehen. Um ein Tier zu verstehen, muss ich es lieben und mit ihm leben“, schildert Garaj seine Perspektive auf die Falknerei. „Wir brauchen Informationen aus der Zucht, um Auswilderungsprojekte starten zu können.“ Gesprächsbedarf Über den Einsatz von Greifvögeln für die Jagd oder ihre Präsentation bei Flugvorführungen wird kontrovers diskutiert. Die Tierschutzorganisation „Peta“ warnt auf ihrer Webseite etwa vor unnatürlichen Haltungsbedingungen sowie dem widernatürlichen „gefügig machen“ der wilden Tiere und kritisiert ihre Unterbringung, sowohl in Form von Anbindehaltung als auch in Volieren.