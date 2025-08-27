Green Care-Hoftafel für Lamawanderland in Oberndorf bei Melk

"Zur Ruhe kommen" - das fällt uns gerade in der heutigen Zeit zunehmend schwer. Umso wichtiger sind deshalb Freizeitangebote, die einen gewissen Ausgleich zum oftmals stressigen Alltag bieten. So eines findet man etwa in Oberndorf bei Melk (Bezirk Scheibbs) mit dem Lamawanderland, das nicht nur einen Erholungseffekt verspricht, sondern dabei auch besonders sozial vorgeht, wie eine Auszeichnung vermuten lässt.

Der Familienbetrieb von Lena Rappersberger und ihrem Lebensgefährten Josh Alexander wurde am Samstag im Rahmen eines großen Hoffestes mit der Green Care-Hoftafel ausgezeichnet. Sie bieten seit Jahren Lamawanderungen und andere Auszeit-Angebote rund um Themen wie Bewegung, Achtsamkeit und Naturerleben an.

1996 wurde die Lama-Ranch gebaut, über die Jahre wären mehr als 160 Jungtiere dort zur Welt gekommen, heißt es in einer Aussendung. Aktuell leben demnach rund 25 Lamas und Alpakas auf der Ranch.

Bewusstsein schärfen „Wir haben mit dem Programm LAMANIPURA ein Auszeit-Angebot geschaffen, das Menschen hilft, aus dem permanenten Tun ins bewusste Sein zu wechseln“, erklärte Bäuerin Lena Rappersberger, Health & Personal Trainerin sowie Pilates‑ und Achtsamkeitstrainerin.

„Die Lamas geben dabei den Takt vor: langsamer, aufmerksamer, präsenter. In Kombination mit Yoga, Pilates, Achtsamkeitssequenzen und gemeinsamen Kochen entsteht ein Setting ohne Leistungsdruck – dafür mit nachhaltiger Wirkung auf Körper, Geist und Stimmung.“

Im Angebot des Betriebs sind neben geführten Halbtages- und Tageswanderungen auch exklusive Kurz-Touren, thematische Formate wie eine Verkostungs-Wanderung zu einem Bio-Schnapsbrenner und ein Lamawander-Brunch zu finden.

Man versuche unterschiedliche Gruppen - von Kindergärten und Schulen bis hin zu Seniorinnen und Senioren sowie Individualgäste zu erreichen. Für Nächtigungen auf der Lama-Ranch werden zwei "etwas andere" Quartiere zur Verfügung gestellt: ein restaurierter historischer Getreidekasten, sowie ein Schäferwagen (Tiny House) direkt an der Lamaweide.

Kombi aus Gesundheit, Bildung und Natur „Green Care ist dort stark, wo unternehmerisches Denken und soziale Kompetenz zusammenkommen“, betonte Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Das Lamawanderland zeige, wie ein professionell geführter Auszeithof Gesundheit, Bildung und Naturerleben sinnvoll verbindet und, sich damit als Betrieb ein zweites Standbein schafft.

Davon profitiere schlussendlich auch die Region - „Betriebe wie das Lamawanderland stärken den ländlichen Raum. Sie schaffen Orte der Begegnung und Gesundheit, binden Wertschöpfung vor Ort, kooperieren mit Gastronomie und Tourismus und schaffen so eine Landwirtschaft, die sich den Menschen öffnet", lobte Franz Rafetzeder, Obmann von der Bezirksbauernkammer Scheibbs.

Jene Betriebe, die mit der Green-Care-Hoftafel ausgezeichnet werden, profitieren auch vom Netzwerk der Green Care GmbH. „Die Green-Care-Hoftafel steht für geprüfte Qualität und Sicherheit – sie schafft Vertrauen bei Kundinnen und Kunden sowie Partnern und stärkt Marketing und Vertrieb", betonte Günther Mayerl, Geschäftsführer der Green Care Entwicklungs‑ und Beratungs‑GmbH.