Grausiger Fund: 150 Hühner-Kadaver in Säcken im Wald versteckt

150 malträtierte und teils geköpfte Hühner, verendet und in Jutesäcke gepackt: Diesen grausigen Fund machte am Ostermontag ein Spaziergänger im Waldviertel. Der 48-jährige Mann fand in in den Mittagsstunden in einem Wald im Gemeindegebiet von Grafenschlag, Bezirk Zwettl, insgesamt neun weiße Säcke. Diese waren vollgestopft mit Hühnerkadavern.