Gratis-Nachhilfe: SPÖ startet mit Pilotprojekt

Die SPÖ muss vorerst in Niederösterreich Gratis-Nachhilfe für rund 180 Schüler ganz allein anbieten. Für ein gemeinsames Projekt war ÖVP nicht zu haben. Die Forderung nach einer Gratis-Nachhilfe in den Sommerferien hatte die Landes-SPÖ bei den Regierungsverhandlungen mit der ÖVP eingebracht. Im gemeinsamen Papier findet sich beim Punkt „Gratis-Nachhilfe in den Ferien durch Pädagoginnen und Pädagogen“ aber nur der Satz: „Die SPÖ legt ein Konzept über die Durchführung vor (im Rahmen der Budgeterstellung).“

Solch ein „organisatorisches und finanzielles Konzept“ (SPÖ) soll dann auch im Büro von ÖVP-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gelandet sein. Es dürfte aber nicht gepasst haben, denn bislang wurde dafür nichts budgetiert.

Dennoch zieht die SPÖ das Projekt durch. Landesparteichef Franz Schnabl sowie Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und die Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt präsentierten nun jene Orte, in denen Gratis-Nachhilfe unter dem Motto „Nachzipf? Ich schaff das“ angeboten wird: Amstetten, St. Valentin, Ybbs, Hirtenberg, Pottendorf und Ebreichsdorf – alles SPÖ-Gemeinden. Insgesamt nehmen 180 Schüler das Angebot an. Sie werden von 15 Pädagogen unterrichtet. Die Kosten belaufen sie auf rund 24.000 Euro und werden von dem SPÖ-nahen Verein „Pro Niederösterreich“ übernommen.