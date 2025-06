Goldzähne von Skeletten entfernt

Wie vom KURIER aufgedeckt und berichtet, hat eine Bande von Grabräubern im Juni mehrere letzte Ruhestätten im Raum Tulln sowie in der Umgebung von Klosterneuburg aufgesucht und sich an Gräbern und Grüften zu schaffen gemacht. Mehrere hundert Kilogramm schwere Grabsteinplatten wurden zur Seite geschoben und die Särge nach wertvollen Grabbeigaben wie Schmuck durchsucht. Teilweise wurden den Toten die Goldzähne entnommen.

Acht derartige Fälle wurden in Fels am Wagram angezeigt, 13 Tatorte liegen auf dem Friedhof in Weidling, einer Katastralgemeinde von Klosterneuburg.