Wiener Polizei ermittelt nach Dutzenden Grabschändungen

Das Landeskriminalamt ermittelt nach Dutzenden Grabschändungen in Wien. Bisher sind 60 Fälle bekannt, wie die Polizei einen Online-Bericht des ORF bestätigte. Betroffen waren Friedhöfe in den Bezirken Simmering, Floridsdorf und Donaustadt. "Der Modus Operandi legt den Verdacht nahe, dass es sich in beiden Tatserien um dieselbe Tätergruppe handelt", sagte Sprecherin Julia Schick am Dienstag auf APA-Anfrage. Der oder die Täter sind seit dem vergangenen Jahr aktiv.