4-Jähriger stürzte aus 5. Stock: Holztisch dämpfte Aufprall

Alle vier Wochen stürzt in Österreich ein Kind aus einem Fenster oder aus großen Höhen wie etwa einem Balkon, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit vergangenen Oktober in einer Aussendung berichtete. Erst gestern Nachmittag ist es erneut zu so einem Fall gekommen: Die Wiener Polizei wurde gemeinsam mit Einsatzkräften der Berufsrettung Wien und dem Wiener Rettungshubschrauber zu einem Mehrparteienhaus in Wien-Meidling alarmiert. Am Notruf wurde nämlich gemeldet, dass ein vierjähriges Kind aus dem fünften Stock gestürzt sei.