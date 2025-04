Ex-Freund in Wien mit selbst gebasteltem Speer bedroht

Mit einem selbst gebastelten Speer hat ein 27-Jähriger Montagnachmittag seinen Ex-Freund in Wien-Ottakring in seiner Wohnung bedroht. Ein Bekannter des Mannes ging dazwischen. Daraufhin flüchtete der 27-Jährige, der jedoch recht bald festgenommen werden konnte. Der Speer - ein japanisches Schwert mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern, das mit einem Besenstiel verbunden war - wurde sichergestellt, so die Polizei am Dienstag.