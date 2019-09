Götzendorf: 5-Tonnen-Bagger von Baustelle gestohlen

Im wahrsten Sinn fette Beute machten Unbekannte, die in der Nacht auf Dienstag eine Baustelle in Götzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha geplündert hatten.

Laut einem Ermittler stahlen die Täter nicht nur einen fünf Tonnen schweren Bagger, sie nahmen auch einen kleinen Radlader und eine Baggerschaufel mit. Wie die Kriminellen die Maschinen abtransportierten, ist noch unklar, möglicherweise waren sie aber mit einem Lastauto unterwegs. Der Schaden beträgt laut ersten Schätzungen der Exekutive mehr als 100.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.