Götterklang trifft Donaugold: US-Klassiker bis deutsche Romantik

„Es werden große amerikanische Klassiker auf deutsche Romantik treffen“, so Schager. So stehen unter anderem „Begin the Beguine“ und „I´ve got you under my skin“ von Cole Porter sowie „Ein Schwert verhieß mir der Vater“ und das „Lied an den Abendstern“ von Richard Wagner am Programm. Operettenmelodien von Robert Stolz und Johann Strauss dürfen nicht fehlen.

Förderung des jungen Musiknachwuchs in Niederösterreich

Neu ist dieses Jahr, dass die Gewinnerin oder der Gewinner des Musikwettbewerbs „Goldene Note“ beim Konzert in Tulln auftreten darf. Damit wollen die Organisatoren den jungen Musiknachwuchs fördern.