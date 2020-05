Gobelsburg: "Heiteres Masten-Rücken"

"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren alle Vor- und Nachteile erarbeitet. Nach neuesten Erkenntnissen und Messungen ist klar, dass der Kirchturm der optimalste Standort für den Sendemasten wäre", sagt Bürgermeister Meisl. Im Gegensatz dazu müsse bei der Hirter-Hütte ein 32 Meter hoher Handy-Turm errichtet werden und die Sendeleistung stärker aufgedreht sein, um einen optimalen Handy-Empfang zu bieten, heißt es.



Genau wegen einer hohen Strahlendosis machen sich die betroffenen Anrainer um ihre Gesundheit Sorgen. "Ich habe drei Kinder. Vor allem um ihr Leben habe ich große Angst", erklärt Tanja Schneider, die nahe des Kirchturms lebt und diesen Standort ablehnt. Für Franz Parth, Ortsvorsteher in Gobelsburg, ist klar: "Jeder will einen guten Empfang." Er präferiert das Gotteshaus und hat genauso wie Meisl keine gesundheitlichen Bedenken. Die Abstrahlungswerte seien zehn Meter vom Standort entfernt genauso so hoch wie das eigene Handy am Körper, will Meisl wissen. Er versucht nun anhand von Messungen und Bürgerbefragungen eine Entscheidung herbeizuführen. Doch die kursierenden Listen lösen zusätzliche Debatten aus. "Eine Umfrage ist zu befürworten. Aber geheim und nicht so", ärgert sich Grün-Stadtrat Andreas Nastl, der befürchtet, dass die Bürger zur Unterschrift für den Kirchturm genötigt werden, was Parth zurückweist. Wie auch immer. Meisl wirkt zuversichtlich, dass er die Diözese St. Pölten in einer weiteren Verhandlung umstimmen kann. Heute befasst sich der Stadtrat mit dem Thema.