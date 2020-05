Gmünd: Neuer Stadtchef ist erst 27

Mit seinem angekündigten Rückzug nach knapp 18 Jahren als Bürgermeister ebnete Opelka den Weg für ein junges Gesicht auf dem Chefsessel. Allerdings sind noch viele Bürger skeptisch, ob die Fußstapfen für seinen Nachfolger nicht zu groß sind.

Opelka ist überzeugt, dass der 27-Jährige seine Sache gut machen wird. „ Beer hat eine gefestigte Meinung und wird mit neuen Ideen die Gemeinde weiterentwickeln“, schilderte Opelka zuletzt im KURIER-Interview.

Wichtig sei, weniger der Parteilinie zu folgen, als vielmehr an das Beste für die Stadt zu denken. Ob der Neo-Bürgermeister Opelkas Führungsstil beibehalten wird, sei abzuwarten: ÖVP-Vizebürgermeister Gottfried Libowitzky hofft, dass Beer die „gute, parteiübergreifende Zusammenarbeit weiterhin pflegen wird. Ich hatte mit Opelka immer einen beidseitigen, offenen Informationsaustausch. Wir waren bei vielen Terminen gemeinsam“, schildert Libowitzky. Er sieht Beers Wahl als Chance.

„Jugend darf kein Vorwurf sein. Wir sind jedenfalls gespannt, was er macht. Beer weiß, was er an unseren Ideen und unserer Mitarbeit hat“, sagt der Vizebürgermeister. Natürlich habe der neue Stadtchef auch das Recht, einen eigenen Führungsstil zu entwickeln. Beer hat bereits mehrere Vorstellungen, wie er die Gemeinde gestalten will (siehe Zusatzbericht). Eines sei für ihn die Grundvoraussetzung, um zukünftige Entscheidungen zu treffen: „Wir müssen miteinander die Gemeinde weiterentwickeln.“