Gmünd: Jugend reißt Grenzen nieder

Betreuung Obwohl das Jugendzentrum erst in wenigen Wochen eröffnet, sind schon jetzt mehrere Aktivitäten geplant. Am 3. März findet ein Filmabend – ab 18 Uhr – im Altstadtcafé Gmünd statt. Am 24. und 25. März wird ein Tanzworkshop in der Kreativhauptschule veranstaltet. Weitere Infos sind im Netzwerk Facebook unter dem Suchbegriff „Juz Gmünd“ zu finden.