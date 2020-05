Gmünd: Bürger hoffen auf Hausverstand

Die Hauptbotschaft war eine Abwandlung des Billa-Werbeslogans: " Nahversorgung sagt der Hausverstand", war auf einem Transparent zu lesen. Auf einem anderen Schild stand " Billa darf nicht zusperren." Dutzende Bürger und Politiker demonstrierten am vergangenen Samstag gegen den Plan, den der Rewe-Konzern per 27. November realisieren will. Die Billa-Filiale am Stadtplatz in Gmünd soll geschlossen werden, was die Bürger nicht nachvollziehen können, weil sie überzeugt sind, dass der Standort positive Zahlen schreibt. Allerdings wurde die Protestaktion vorzeitig beendet, da der Rewe-Konzern seine Gesprächsbereitschaft signalisiert hat.