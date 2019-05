Gleise durch Hangrutsch in Purkersdorf verschoben

Die Strecke bleibt vorläufig bis 21 Uhr gesperrt. Ab 22 Uhr soll der eingleisige Betrieb wieder aufgenommen werden können. "Interne Experten sind derzeit vor Ort, um das Gelände abzusichern und zu schauen, was jetzt gemacht werden muss, um den Schaden zu beheben", sagt ÖBB-Sprecher Karl Leitner.

Hangrutsch

Ein Insider berichtet dem KURIER, dass es bei Bauarbeiten an einer Mini-Wohnhausanlage auf der Höhe Tullnerbachstraße 90 in Purkersdorf zu einem Hangrutsch gekommen ist. Durch diesen sollen die Gleise so verschoben worden sein, dass die Züge nicht mehr passieren können.

Leitner zufolge soll die Witterung – der Regen – zum Hangrutsch geführt haben. Die Lücke werde nun wieder aufgefüllt.