Glasfasern durchs ganze Land

Voraus denken. Voran gehen." Unter diesem Motto hat die Volkspartei die Schwerpunkte der Herbstarbeit für Niederösterreich festgelegt. Im Fokus steht dabei die wirtschaftliche Entwicklung des Landes vor dem Hintergrund des Spannungsfeldes Arbeitsmarkt: Zwar wurde bei den unselbstständig Beschäftigten im Juli erstmals die 600.000er-Marke überschritten, allerdings verzeichnet Niederösterreich auch rund 50.000 Arbeitslose - ein Plus von 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem bei der Generation 50 plus steigt die Zahl der Beschäftigungslosen. "Hier sind entsprechende Programme gefragt", sagt Landeshauptmann Erwin Pröll. 17 Millionen Euro sollen in solche Maßnahmen fließen. Davon sollen auch Jugendliche profitieren: Rund 100 neue Arbeitsplätze speziell für junge Niederösterreicher sind das Ziel.

Mehr Firmen bedeuten mehr Arbeitsplätze. Daher bleiben Betriebsansiedlungen im Fokus des Landes: Seit Jahrsbeginn wurden 81 Projekte umgesetzt, die rund 1500 zusätzliche Arbeitsplätze gebracht haben. "Da liegen wir heuer sehr gut. Im Schnitt haben wir immer 90 Ansiedlungen pro Jahr." Vor allem die Abwanderung von Firmen aus Wien trägt zu dieser Entwicklung bei. Jüngstes Beispiel ist die Firma Niemetz. " Niederösterreich ist eben für Betriebe attraktiver, als die Bundeshauptstadt", attestiert der Landeshauptmann.