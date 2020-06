Giftmorde: Arsen über Monate verabreicht

Bogumila W. erfuhr am Montag in einem kurzen Telefonat von ihrem Anwalt von der Neuigkeit. Und eines ist sicher: Das Gespräch war nicht erbaulich für die 51-jährige Polin, die seit zweieinhalb Monaten wegen doppelten Mordversuchs in U-Haft sitzt. Zwei nun eingelangte Gutachten erhärten den Verdacht, dass W. zwei Männer vergiftet hat.

Wie der KURIER bereits berichtete, wurden in den beiden exhumierten Leichnamen Reste des Gifts Arsen gefunden. "Nach dem heute eingelangten Gutachten", bestätigte am Montag die Staatsanwaltschaft Krems, starben beide "an den Folgen einer Vergiftung mit Arsen".

Ein Experten-Team, geleitet vom Gerichtsmediziner Christian Reiter, suchte wochenlang in den ex­humierten Überresten nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Das Gift wurde laut Staatsanwaltschaft in Haaren und Or­ganen nachgewiesen. Die Experten stellten auch fest, dass beide Männer über Monate hinweg das Arsen verabreicht bekommen hatten.