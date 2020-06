Giftmord: Verdächtige beteuert Unschuld

Der Fall rund um Bogumila W. ist wie ein kompliziertes Puzzlespiel. Einzelne Teile passen zusammen, aber zu einem ganzen Bild lassen sie sich nicht verbinden.

Noch nicht. Oder vielleicht niemals.

Die Polin Bogumila W., 51, steht unter doppeltem Mordverdacht: Herbert A. starb mit 68 Jahren im Oktober 2010; der um sieben Jahre jüngere Alois F. im Februar 2011. Von beiden nahm man an, sie seien an einer Krankheit gestorben. So steht es in den Obduktionsberichten. Die Staatsanwaltschaft Krems glaubt den Befunden nicht mehr. Die Behörde geht von zwei kaltblütigen Mordtaten aus: A. sei mit Arsen vergiftet worden, F. durch den Verzehr von Herbstzeitlosen. Und W., für die beide schwärmten wie von einer Geliebten, erhielt eine Wohnung, Geld, ein Auto.

Die ausgebildete Krankenpflegerin streitet die schweren Vorwürfe vehement ab. "Ich wünsche niemandem, dass er unschuldig in Haft sitzt", erklärt die 51-Jährige dem Dolmetscher. Geduldig antwortete sie auf die Fragen des KURIER, die ihr von ihrem Anwalt, Timo Gerersdorfer, vorgelegt worden sind (siehe Interview unten). "Ich glaube an die Unschuld meiner Mandantin", sagt Gerersdorfer.

W. hatte einen Nerven­zusammenbruch, braucht die Hilfe eines Arztes und spricht regelmäßig mit einem Seelsorger. Ihre "Hoffnung", sagt sie, liege in den ausstehenden Gutachten.