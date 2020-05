Gföhl: Frieden um Tempel eingekehrt

Doch so rosig die Situation nun klingt, so turbulent ging es im Vorfeld zu. Die Lotos-Lindmayer-Privatstiftung wandte sich zunächst mit der Bitte an Stadtchef Simlinger, bei der Grundstückssuche zu helfen. Der stellte den Kontakt zu einem Grundstücksbesitzer her. Ein Anrainer bekam aber davon Wind, sah eine Lageskizze des großen Bauwerks und handelte. Er kaufte die zwei Hektar blitzartig, um sich Unruhe durch Religionstourismus zu ersparen. Verloren schien sowohl die Chance auf die Investition von einer Million Euro als auch auf 5000 Gäste jährlich. "Wäre gleich offen über das Projekt gesprochen worden, hätten wir uns Ärger erspart", sagt SP-Stadtrat Günter Steindl. Im nächsten Schritt muss die Gemeinde das gekaufte Areal in Sondergebiet umwidmen, was wohl keine Hürde mehr bedeutet.



Nach dem Winter soll mit dem Bau begonnen werden. Geplant ist neben dem begehbaren Stupa, ein 600 Quadratmeter großes Gebäude, in dem Meditationsräume und sieben Wohneinheiten bereit stehen werden. Außerdem sollen Pkw-Abstellplätze, eine Parkanlage und ein kleiner Shop entstehen. Im Dezember 2012 ist die Eröffnung geplant.