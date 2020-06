Getöteter Panzerfahrer hatte keine Lenklizenz

"Zu klären ist nun, warum der Wachtmeister vom Kfz-Unteroffizier als Panzerfahrer eingeteilt wurde, obwohl er keine Fahrberechtigung hatte", sagt Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Erst in zwei Wochen hätte Schober seinen Militärführerschein zurückbekommen, den zivilen Schein hatte er bereits seit Mitte Mai wieder. Wie berichtet, starb Schober am Donnerstag bei einer Aus­bildungsfahrt mit dem Schützenpanzer. Das rund 15 Tonnen schwere Gefährt stürzte dabei in ein Sumpfloch und ging unter. Der 21-jährige Fahrer konnte sich nicht mehr befreien und ertrank. Vier Rekruten, die sich auf dem Fahrzeug befanden und unverletzt blieben, konnten den 27-jährigen Panzer­kommandanten Mario B. retten. Laut Unfallkommission war das Loch für die Besatzung nicht erkennbar, da der Boden durch Niederschläge stark durchnässt war. Die Oberfläche hätte auf einen festen Untergrund hingedeutet. Das Loch düfte wohl durch eine frühere Sprengung entstanden sein. Laut Ermittlern gibt es keine Hinweise auf einen Fahrfehler oder ein technisches Gebrechen.