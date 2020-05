Gestohlener Safe aus Multiversum aufgetaucht

Die Gerüchteküche brodelte, nachdem vergangene Woche ein 100 Kilo schwerer Tresor aus einem Büro im Multiversum Schwechat gestohlen wurde. Waren wichtige Unterlagen in dem Safe?

Nun stellte sich heraus: Ja, es befanden sich Dokumente darin, die Geschäftsführer Peter Simersky dem Land vor der Auszahlung der ausständigen 560.000 Euro an Fördergeldern übermitteln wollte. Er hatte sie extra angefordert, denn die Unterlagen waren im Frühsommer von den Ermittlern der Staatsanwaltschaft Korneuburg beschlagnahmt worden. Die gute Nachricht: Es gibt Kopien und die Originaldokumente sind kürzlich ebenfalls gemeinsam mit dem Tresor wieder aufgetaucht.

Dabei hatte der Einbruch für große Aufregung gesorgt. In der Nacht auf 1. Oktober waren Unbekannte über ein Fenster im 2. Stock eingedrungen, hatten den Safe aus der Wand gerissen. Am Weg hinaus warfen sie ihn kurzerhand vom Dach. "Er ist nun in einem Keller in der Nähe gefunden worden", sagt der Multiversum-Chef. Rund 1000 Euro fehlten, die verdreckten Unterlagen verschmähten die Einbrecher. Laut Lukas Reutterer, Sprecher von Sport-Landesrätin Petra Bohuslav, handelte es sich um Dokumente zu verschiedenen Leasing-Raten. Man habe die Originale sehen wollen, werde die ausstehenden Fördergelder aber auch überweisen, wenn es nun lediglich die Kopien gebe.