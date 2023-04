Gestohlene Fahrräder um 45.000 Euro im Gepäck: Vier Festnahmen

Ungarische Polizisten kontrollierten bereits am 23. November drei rumänische Staatsbürger im Alter von 18, 19 und 30 Jahren bei der Ausreise an der Grenze in Nagylak. Dabei entdeckten sie drei teure Fahrräder im Kofferraum des Autos.

Da zu diesem Zeitpunkt aber keine dazugehörige Straftat bekannt war, setzten die Rumänen ihre Fahrt einfach fort. Die Beamten hatten aber zuvor die Fahrräder fotografiert und deswegen auch bei der österreichischen Polizei angefragt.

Mit ihrem Verdacht lagen sie dann auch richtig: Polizisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich konnten herausfinden, dass die Fahrräder in der Nacht von 22. auf 23. November aus einem Wohnhaus in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling sowie aus einem Keller in Wien-Donaustadt gestohlen worden sind.