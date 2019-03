„Gesetze ausreizen“: Sicherheitspersonal in Asylquartieren

In Drasenhofen hatte es nicht geklappt. Der nö. Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) wollte dort, dass „auffällige“ Jugendliche nur in Begleitung von Securitys die Unterkunft verlassen dürfen. Nach einer Woche wurde die mit Stacheldraht umzäunte Einrichtung geschlossen. Nun hat er eine neue Idee, wie Asylwerber stärker kontrolliert werden sollen.

Bei einer Pressekonferenz in Mauerbach (Bezirk St. Pölten) – gemeinsam mit Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) – kündigte er am Donnerstag eine neue Initiative an, die zusätzliches Sicherheitspersonal in Asylquartiere bringen soll, in denen es „Gefährder“ gebe. Aktuelle Probleme – Waldhäusl spielte auf den Asylwerber in Dornbirn an, der auf einen BH-Mitarbeiter einstach – gebe es auch in NÖ: „Probleme von Menschen, die die Integration verweigern oder straffällig werden“, sagte er.

Und: „Es gibt immer mehr Fälle, wo wir warten, dass Richter verurteilen, aber immer mehr müssen wir feststellen, dass nicht im Interesse der Bevölkerung gehandelt wird.“ Wo Gerichte nicht entscheiden, müsse dennoch für Sicherheit gesorgt werden.