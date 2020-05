Geschichtsträchtiger "Feinspitz" in der Wachau

Klosterhofs

Die Anfänge desin Spitz an derreichen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Ehemals wurde das Gebäude als „Lesehof“ des Stiftes Göttweig genutzt. Unter dem Namen „Curia Mostinkch“ gehörte das Anwesen über mehrere Jahrhunderte hindurch – wie auch das Stift Göttweig – zum bischöflichen BesitzPassau.

Es dauerte mehrere Jahrhunderte, bis der Klosterhof so aussah, wie er sich heute präsentiert. Das Gebäude liegt am Ortsanfang von Spitz an der Donau und direkt am ehemaligen Grenzbach „Mystrica“ (Mieslingbach). Denn, was viele nicht wissen, bis ins Jahr 1504 gehörte Spitz zu Niederaltaich in Bayern. Große Mauern bildeten zwischen der Gemeinde Spitz und Weißenkirchen die Außengrenze. Während die Spitzer Winzer ihre Steuern in Landshut entrichten mussten, zahlten die Weinbauern aus Weißenkirchen ihre Abgaben in Wien.

Bis ins 18. Jahrhundert war der Klosterhof – auch als Mieslinghof bekannt – immer im Besitz des Benediktinerstifts Göttweig. „Das Gebäude wurde lange Zeit an Adelige nur verpachtet“, weiß Toni Bodenstein, Bürgermeister von Weißenkirchen, der noch historische Besitzurkunden im Gemeindearchiv liegen hat. Erst im 18. Jahrhundert wurde der Klosterhof aus wirtschaftlichen Gründen verkauft. Über drei Generationen war der Klosterhof im Besitz der Familie Osberger. „Und jetzt schließt sich wieder der Kreis. Mit der Neuübernahme ist das Haus wieder im Passauer Besitz“, sagt Bodenstein.