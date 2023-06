Geschäft in Bruck/Leitha erneut Schauplatz eines Blitzeinbruchs

Ein Geschäft in Bruck an der Leitha ist bereits zum zweiten Mal Schauplatz eines Blitz-Einbruchsdiebstahls geworden. Maskierte Täter schlugen am Donnerstag, 22. Juni, das Glas der Eingangstür sowie in Folge einer Vitrine ein.

Bereits am 24. Mai war ein ähnlicher Coup verübt worden, insgesamt wurden rund 80 Handys erbeutet. "Die Tatausführung dauerte jeweils lediglich eine Minute", teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Das Landeskriminalamt Niederösterreich bittet um Hinweise.