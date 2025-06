Gerüchte um Sprengungen in Erlaufschlucht erhitzen die Gemüter

Seit es im vergangenen Jahrzehnt wilde Debatten und gerichtliche Auseinandersetzungen um den Bau eines Kraftwerks bei der Sohlstufe Lautermühle in der Erlaufschlucht gab, wird das Naturdenkmal mit Argusaugen beobachtet. 1972 ließ die Gemeinde die tief eingeschnittene Schlucht, die an einen Fluss im hochalpinen Bereich erinnert, zum Naturdenkmal erklären.

Befürchtungen

Dass es bei der Ertüchtigung Sohlstufe Lautermühle mit einer Kraftwerksturbine zu recht rüden Einschnitten in die Konglomeratwand kam, rief schon vor Jahren Naturschützer auf den Plan, wie auch die Forschergemeinschaft „LANIUS“. Das Vorstandsmitglied, der Mostviertler Biologe Erhard Kraus, äußerte nun in einem Leserbrief an die Bezirksblätter konkrete Bedenken, dass in der streng geschützten Erlaufschlucht wieder Sprengungen geplant seien.