Gerhard Kasal: Vom Kommissar bis zum Waldbauern

Von Anna Mayr „Heute bin ich Kommissar – morgen ein armer Waldarbeiter“, sagt Gerhard Kasal, wenn er über die Bandbreite seiner Rollen spricht. Zuletzt war er bei den Raimund-Festspielen in Gutenstein in der Hauptrolle des Stückes „Der Bauer als Millionär“ zu sehen.

Der gebürtige Wiener spielt auf den großen Bühnen – am Volkstheater, im Theater in der Josefstadt oder am Tiroler Landestheater, zuletzt eben bei den Raimund-Festspielen. Man kennt ihn aber auch aus dem Fernsehen – etwa aus „Soko Linz“ oder den Vorstadtweibern. Zuletzt war er auf der Kinoleinwand zu sehen – in Filmen wie „Zauberer“ oder „Ein ganzes Leben“.

Auf der Bühne zu Hause Die Liebe zum Schauspiel packte ihn schon in der Jugend. Bereits in der Schulzeit schauspielerte er, am Ende seiner Schulzeit musste er sich entscheiden, wie es weitergeht. „Da haben einige gesagt: Warum wirst du nicht Schauspieler? Und so bin ich reingerutscht – zum Glück“, sagt er und lacht. Man spürt seine Leidenschaft für die verschiedenen Rollen. Besonders fasziniert ihn an seinem Beruf die Vielfalt: die Arbeit mit unterschiedlichen Menschen, die Auseinandersetzung mit immer neuen Themen und Fragestellungen. „Die Frage, ob Theater nur unterhalten oder auch zum Nachdenken anregen soll, finde ich hoch spannend.“ Herausforderungen sucht Kasal gezielt – wie in „Chorfantasie“ von Gert Jonke, einem fast seitenlangen Monolog.

„Das war eine große Herausforderung“, sagt er. Wie man sich seitenlange Texte merkt? „Es gibt so etwas wie ein Körpergedächtnis – Text, Körper und Inhalt verbinden sich zu einem Ganzen“, erklärt der Bühnenprofi. Steht er auf einem bestimmten Ort auf der Bühne, fallen ihm die Textpassagen ein: „Es wäre furchtbar, wenn wir seitenverkehrt spielen müssten.“ Ob er lieber Theater spielt oder vor der Kamera steht, lässt sich für Kasal nicht vergleichen. „Das ist wie Abfahrtslauf und Slalom – zwei unterschiedliche Disziplinen.“ Beim Drehen sei es vor allem die zeitliche Zersplitterung, die zur Herausforderung werde: „Man dreht ja nicht in der Reihenfolge der Handlung, sondern springt ständig. Dabei den Bogen der Figur über Wochen zu halten, ist nicht einfach.“