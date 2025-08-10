Debatte um Mindestsicherung: In Wien bekommen Häftlinge Mietbeihilfe

Die Wiener Mindestsicherung steht erneut in der Kritik. ÖVP und FPÖ monierten am Sonntag nach einem entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung", dass Häftlinge in Wien im Rahmen der Mindestsicherung Mietbeihilfe erhalten, und forderten eine Reform. Die Regelung gelte bei einer Inhaftierung von bis zu einem Jahr, bestätigte ein Sprecher von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf Nachfrage. Laut dem Stadtrat selbst ist diese Vorgangsweise "vor allem wirtschaftlich sinnvoll".

Gesamtkosten in einem Jahr 54.000 Euro "Die Unterstützung bei erneuter Integration in den Wohnungsmarkt wäre mit höheren Kosten verbunden, als die Wohnmöglichkeit über den entsprechenden Zeitraum zu erhalten", so Hacker zur Kronen Zeitung. Benötigen Personen nach der Haft etwa Obdachlosenquartiere oder Sozialbetreuung, sei das aufwendiger und teurer, führte sein Sprecher gegenüber der APA aus. Im Vorjahr kam die Regelung laut dem Zeitungsbericht bei 31 Häftlingen zur Anwendung, was Kosten von rund 54.000 Euro verursachte.

ÖVP für Reform: "Sozialmagnet Wien" In ihrem Regierungsprogramm hat sich die rot-pinke Stadtregierung darauf verständigt, die viel kritisierte Wiener Mindestsicherung zu evaluieren. Die Wiener ÖVP forderte die Koalition nun dazu auf, bei der Regelung für Häftlinge umgehend nachzuschärfen. "Dass Steuerzahler dafür aufkommen, während Straftäter ihre Haftstrafe absitzen, ist für viele schlicht unverständlich", bemängelten Klubobmann Harald Zierfuß und Sozialsprecherin Ingrid Korosec. Wien dürfe "nicht länger der Sozialmagnet Österreichs" sein.